Arriva la neve in Ticino. Anche in pianura. MeteoSvizzera ha diramato l’allerta di grado 3 per tutta la giornata di domani (la fase più intensa interesserà le ore centrali) dalle 6 alle 18 e sono previsti cumuli, anche abbondanti, fino a 15 centimetri sopra i 200m e fino a 20 centimetri sopra i 600m. Con l’arrivo delle nevicate la polizia cantonale invita gli automobilisti a munirsi dell’equipaggiamento invernale per poter circolare in sicurezza nelle strade e a verificare le condizioni stradali prima di mettersi in viaggio.