Nell’ambito della campagna di vaccinazione contro la COVID-19 avviata la scorsa settimana in Ticino, la Città di Bellinzona ricorda che i cittadini con più di 85 anni che sono interessati a ricevere il vaccino senza doversi recare nei centri di Rivera (poi Ascona e Tesserete) possono rivolgersi telefonicamente allo sportello del Quartiere della Città in cui risiedono (indicando le proprie generalità e le proprie necessità di spostamento per poi essere richiamati una volta definite le modalità di vaccinazione di prossimità). Solo le persone in questa fascia d’età possono al momento sottoporsi all’iniezione, che necessita di un richiamo dopo alcune settimane. In seguito, la possibilità sarà estesa progressivamente anche al resto della popolazione dando la priorità alle categorie più vulnerabili. Vaccinarsi contro il coronavirus è gratuito e non è obbligatorio, ma le autorità cantonali e federali lo raccomandano fortemente. Per domande generiche sul vaccino il consiglio è di rivolgersi al proprio medico curante o alla Infoline nazionale (058 377 88 92, tutti i giorni dalle 6 alle 23). Informazioni sul tema sono disponibili anche su www.ti.ch/vaccinazione.