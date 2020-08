Domani è il grande giorno del ritorno della scuola in presenza. Un giorno molto atteso, addirittura più del solito, viste le premesse, ovvero la seconda parte della scorsa annata e le tante discussioni maturate questa estate. Ma come dovremo comportarci nel caso in cui avvertissimo alcuni dei sintomi caratteristici del virus? Una domanda che abbiamo riportato a Giorgio Merlani.

Domani riprende la scuola in Ticino. Quali le principali preoccupazioni dell’Ufficio del medico cantonale?

«La ripresa delle scuole, ma in generale di tutte le attività dopo il periodo delle vacanze estive, comporterà per tutti un inevitabile periodo di assestamento. Secondo le conoscenze attuali i bambini, soprattutto quelli più piccoli, si ammalano con una frequenza minore rispetto agli adulti. Generalmente nei bambini...