Donazione di organi? La difficile decisione con dei semplici click

La domanda relativa a una donazione di organi sopraggiunge nella maggior parte dei casi in modo inaspettato. Dopo Berna, Neuchâtel, Zurigo, Losanna, Winterthur, Ginevra e altri ospedali sparsi sul territorio elvetico, è approdato al Civico di Lugano il Cube, la banca dati che permette di effettuare direttamente un’iscrizione nel Registro nazionale di donazione di organi presso selezionate sedi sul territorio nazionale. Swisstransplant esaminerà l’ iscrizione e la confermerà via e-mail. Se, in seguito, doveste cambiare idea potete in qualsiasi momento modificare la decisione online. Secondo i dati forniteci dall’Ospedale regionale di Lugano riguardanti il Ticino, fino al 31 dicembre 2019 sono state 2.223 le voci totale contenute nel registro, 2.084 delle quali sono state approvate.

Quali organi possono essere donati?

È possibile donare i seguenti organi, tessuti e cellule: cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, intestino tenue, cornea, valvole cardiache e vasi sanguigni. Ci sono inoltre altri tessuti e cellule idonei alla donazione come gli ossicini dell’orecchio.

Chi può donare?

In linea generale tutti possono donare gli organi: non ci sono limiti massimi d’età. Gli elementi determinanti sono lo stato di salute e la funzionalità dei singoli organi. Fanno eccezione le persone che sono affette da un cancro attivo.

Quali sono i presupposti?

La donazione di organi è contemplata solo nel momento in cui sopraggiunge la morte cerebrale (cessazione completa e irreversibile di tutte le funzioni cerebrali), essa deve essere confermata da due medici specialisti indipendenti. Per la donazione di organi è comunque indispensabile che sussista il consenso.

Quali sono i provvedimenti sanitari preparatori?

Il consenso alla donazione di organi comporta tutta una serie di provvedimenti sanitari preparatori necessari, affinché gli organi che devono essere trapiantati non risultino danneggiati. Secondo le circostanze, verranno presi i seguenti provvedimenti: prosecuzione della respirazione artificiale già in atto; somministrazione di farmaci che sostengono il sistema circolatorio e regolano l’equilibrio ormonale; prelievi del sangue per esami di laboratorio. I risultati servono a verificare la funzionalità degli organi.

Cosa succede ai miei organi?

Gli organi verranno assegnati ai pazienti in lista d’attesa secondo chiari criteri stabiliti dalla legge. Lo stato degli organi è alla fine il fattore decisivo per stabilire se l’organo in questione possa essere donato oppure no. Gli organi verranno prelevati in sala operatoria da un’équipe chirurgica specializzata.

