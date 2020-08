La Polizia cantonale comunica che il 22.08.2020 poco prima delle 19 in zona via alla Riva a Minusio è stata segnalata la scomparsa nel lago Maggiore, nel corso di una nuotata, di una donna che non era rientrata presso la sua casa di vacanza. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte di agenti della Polizia cantonale e della Società Salvataggio di Ascona. Il corpo della 65enne cittadina svizzera domiciliata nel canton Lucerna, è stato rinvenuto oggi verso le 9.45 a circa 8 metri dalla riva e a circa 9 metri di profondità