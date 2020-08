Il ForumAlternativo «lancia un appello affinché in Ticino il Dipartimento finanze e economica promuova uno studio serio e completo sulle disparità di genere che nel 2020 (vale a dire oltre 30 anni dopo l’introduzione nella Costituzione federale del principio della parità salariale) imperversano nel mercato del lavoro». Il movimento prende posizione in merito alla crisi legata alla pandemia di coronavirus che, secondo gli ultimi dati forniti dall’Ufficio federale di statistica , starebbe colpendo duramente soprattutto le donne nel settore lavorativo.

«Un dato che rattrista, che deve fare riflettere e che evidenzia un’impressionante e inaccettabile disparità di genere nel nostro Paese - si legge nel comunicato -. Non solo le donne vengono retribuite molto meno rispetto ai loro colleghi uomini, ma purtroppo vengono anche relegate ai posti di lavoro più precari e flessibili, e oggi vengono de facto espulse dal nostro mercato del lavoro». La Legge sulla parità, oggetto di revisione negli scorsi mesi, «ha portato a modifiche che possono essere considerate di semplice cosmesi e che non permetteranno di contrastare i gravi abusi subiti dalla salariate attive in Svizzera e in Ticino».