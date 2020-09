Un vino per ripartire. È stato definito così dal presidente di Ticinowine Umberto Valsangiacomo il nuovo progetto «Uniti», un Merlot del Ticino presentato questa mattina in conferenza stampa alla Casa del vino di Morbio Inferiore. In un momento particolarmente difficile per il settore che deve continuamente cercare di rimanere a galla e, purtroppo, dipendere dall’evoluzione della pandemia, con il progetto Uniti «siamo riusciti a riunire allo stesso tavolo tutti gli attori della filiera dell’agroalimentare con un vino da offrire al canale della ristorazione da inserire in quella fascia di prezzo che sia concorrenziale con i vini importati e avvicinare il consumatore al nostro vino», ha spiegato Valsangiacomo. Il coronavirus, infatti, ha risvegliato il sostegno e la vicinanza del cittadino ai prodotti del territorio. Ora, con il passaggio alla seconda fase e la riapertura dei locali pubblici, uno degli obiettivi primari per la categoria è quello di sfruttare questa opportunità per contrastare i vini esteri. «Il concetto è molto semplice – ha rilevato il direttore di Ticinowine Andrea Conconi – un’etichetta che veste delle bottiglie di cantine differenti».

Gli esperti del settore si saranno chiesti perché non è stata fatta una cuvée «Uniti». Ebbene, Conconi ha spiegato che «si è rinunciato alla creazione di una cuvée perché difficile da gestire tra più produttori, come pure di una selezione per favorire una vendita capillare del vino». Per quanto riguarda il prezzo, è stato fissato con GastroTicino a 25 franchi alla bottiglia per il consumatore al ristorante.

«La categoria accoglie a braccia aperte questa iniziativa perché da sempre la ristorazione è legata a doppia mandata con la viticoltura e soprattutto con il territorio», ha esordito il presidente di GastroTicino Massimo Suter. Che ha aggiunge: «UNITI racchiude già nel nome un altro valore. La COVID-19 ha dimostrato che solo l’unione fa la forza e quanto siano necessarie strategie comuni volte a migliorare la collaborazione tra i vari settori economici».

Dal canto suo, la direttrice del Centro di competenze agroalimentari Ticino Sibilla Quadri ha spiegato che è stato promosso, in collaborazione con il Cantone, «un dialogo costruttivo invitando al tavolo di discussione i principali attori della filiera agroalimentare e si sono poste le basi per una maggiore unione e sostegno tra i vari settori economici». Infatti, questo vino dei viticoltori ticinesi per il canale HORECA è «un esempio di misura concreta che testimonia la volontà di una maggiore collaborazione intersettoriale».

