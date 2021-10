«Ma la cosa più subdola», aggiunge poi Camenzind, riguarda la questione del salario minimo cantonale: «Hanno usato il salario minimo e lo hanno diviso per sessanta minuti, dicendo che per loro così facendo viene rispettata la norma. Ma a nostro avviso si tratta di un abuso di diritto perché la legge parla di salario orario, e non certo di salario al minuto». In pratica, «hanno fatto di tutto per aggirare la norma e trovare un sistema per uscirne». Di conseguenza, aggiunge la vice-segretario di OCST , «la prima cosa che abbiamo fatto è segnalare il fatto all’ispettorato del lavoro». Di fatto, però, per le questioni che riguardano il salario minimo cantonale, l’ispettorato non potrà intervenire con le verifiche del caso fino a dicembre, ovvero quando la norma entrerà in vigore. «Ma nel frattempo - spiega Camenzind - potrebbero già intervenire per quanto riguarda il fatto che i dipendenti, con questo nuovo contratto, non vengono retribuiti quando in realtà sono a disposizione del datore di lavoro».