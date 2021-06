Dopo l’addio di Matteo Pelli, il Gruppo si riorganizza

Se per Teleticino si è provveduto a ricalcare l'attuale organizzazione con alcuni cambiamenti di responsabilità, per Radio 3i è stata individuata una soluzione differente dall'attuale con la creazione di una nuova posizione di vicedirettore e con una chiara definizione di alcuni ambiti di competenza; obiettivo è «la valorizzazione dei singoli nel segno della continuità lavorando per migliorare i risultati attuali: questo deve essere un nuovo punto di partenza verso nuovi traguardi consapevoli delle nostre capacità e dei risultati fino ad oggi ottenuti», afferma il Gruppo in un comunicato.