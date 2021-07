La scorsa notte è risultata tropicale in alcune stazioni sudalpine, fra le quali Lugano e Locarno-Monti. A Biasca, grazie al favonio, la collina di mercurio non è andata sotto i 25 °C. Una temperatura da primati per la notte in Svizzera.

MeteoSvizzera, lo ricordiamo, ha introdotto un nuovo concetto di allerta canicola a partire dal 1. giugno. Per tenere conto dei risultati delle ricerche scientifiche degli ultimi anni, le allerte vengono ora emesse prendendo come riferimento la temperatura media giornaliera. È stato così abbandonato il precedente indice usato dal 2005 al 2020. Anche le temperature durante la notte sono così considerate in modo adeguato, in quanto «particolarmente importanti per l’organismo umano. Se le notti sono troppo calde, il corpo umano non riesce a rinfrescarsi a sufficienza, non riesce a riprendersi dallo stress dovuto alle temperature diurne e alla fine sopporta vieppiù male il carico termico». Dal 1. giugno 2021 il livello 2 di allerta canicola si riferisce a periodi brevi ma intens, di uno o due giorni, con una temperatura media giornaliera di almeno 25 °C. Per l’emissione dei livelli 3 e 4 è necessario che il periodo di canicola sia di almeno tre giorni consecutivi. In tal caso di parla di un’ondata di caldo.