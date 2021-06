I ticinesi hanno detto «sì». Terminato lo scrutinio, entrambi i temi cantonali in votazione oggi sono stati accettati dai votanti.

La nuova legge - contro cui era stato presentato referendum dall’MPS - ha l’obiettivo di riformare in maniera importante il sistema previdenziale (in vigore dal 1963) dei membri del Governo. Oggi i comuni che si sono espressi negativamente sono Cadenazzo (53,68%), Sant’Antonino (56,59%), Bedretto (58,33%), Bodio (51,57%), Dalpe (59,99%), Giornico (60,57%), Ascona (51,51%), Brione sopra Minusio (51,53%), Brissago (53,34%), Lavertezzo (52,7%), Losone (50,27%), Mergoscia (57,83%), Minusio (51,1%), Ronco sopra Ascona (55,22%), Tenero-Contra (50,34%), Cugnasco-Gerra (53,85%), Agno (50,68%), Bedano (54,76%), Bedigliora (58,87%), Brusino Arsizio (56,07%), Curio (56,84%), Miglieglia (52,38%), Morcote (55,67%), Novaggio (52,2%), Pura (56,11%), Rovio (55%), Savosa (50,73%), Vernate (52,24%), Tresa (53,61%), Chiasso (51,27%), Riva San Vitale (51,79%), Breggia (50,66%), Linescio (65,22%), Lavizzara (53,42%), Avegno Gorderio (51,35%), Centovalli (50,24%) e Verzasca (52,55%). Parità ad Arbedo-Castione, Orselina e Astano. Record di «sì» a Vezia con l’82,96% dei voti .

I ticinesi si sono espressi a favore della riforma, che ha acceso per lungo tempo il dibattito politico, in 68 comuni. Il «no» ha prevalso in 37 comuni (tre i «pari)». «Sì» al 54,1% a Lugano, al 53,1% a Bellinzona, al 51,2% a Mendrisio. A Chiasso solo al 42,9%.