Le persone con 75 anni o più potranno ora recarsi in uno dei Centri cantonali di Mendrisio, Breganzona, Tesserete, Ascona, Giubiasco e Biasca per procedere alla dose di richiamo. Le prenotazioni, ricorda il Dipartimento della sanità e della socialità, possono essere effettuate online all’indirizzo www.ti.ch/vaccinazione oppure telefonando al numero 0800 128 128 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30). Anche attraverso la prenotazione online è possibile scegliere giorno e ora dell’appuntamento. Come di consueto, l’avvenuta prenotazione sarà confermata con un SMS.