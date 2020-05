Se non è droga è violenza. Comunque niente di buono e la polizia comincia a preoccuparsi. Parliamo di baby gang, un fenomeno che ultimamente trova spazio con una certa regolarità sulle pagine di cronaca locale. L’ultimo episodio è la spedizione punitiva di domenica scorsa a Pregassona, con un gruppo di giovani di Chiasso che si è avventato contro un coetaneo tempestandolo di pugni e calci. Una trentina i ragazzi presenti, ventitré quelli identificati e quattro, di cui tre minorenni, fermati e interrogati perché sospettati di aver avuto un ruolo attivo nella rissa. L’inchiesta farà il suo corso, ma quello che è successo non può essere sottovalutato.

Ne è consapevole il comandante della Polizia comunale di Chiasso Nicolas Poncini, anche perché l’assalto di Pregassona è stato preceduto da altri episodi: «Soprattutto nel periodo di carnevale siamo stati confrontati con qualche caso sporadico che potrebbe avere un legame con i fatti di domenica. Nulla però in quel momento lasciava supporre che si trattasse di un gruppo organizzato».

L’inchiesta sul caso di Pregassona è appena iniziata ed è presto per trarre conclusioni, «ma qualche individuo del Mendrisiotto, non parliamo di Chiasso, era già stato identificato per altri episodi - ribadisce il comandante - quindi, anche se non abbiamo ancora tutti i nominativi, sembrerebbe esserci un legame».

I precedenti momò non sono comunque paragonabili al recente pestaggio di gruppo. «Si è trattato piccole risse e cose simili» precisa Poncini. In quelle occasioni la Polizia regione I non è mai intervenuta direttamente: «I fatti sono sempre stati riportati a posteriori, ma lasciavano presupporre che nella regione girassero ragazzi con hobby preoccupanti, per così dire».

Poncini allarga poi il discorso: «L’immagine di cerchie giovanili simili é abbastanza inquietante. Come Polizia regione I stiamo seguendo diversi casi che sono per così dire un po’ borderline. Si tratta di situazioni difficoltose che potenzialmente potrebbero diventare più gravi, ma che ora non lo sono ancora. In ogni caso, non semplici da gestire».

Giocavano con il fuoco

Era basata nel Mendrisiotto anche «la baby gang che sfidò gli spacciatori», come titolavamo nel luglio dell’anno scorso dando la notizia di cinque arresti e di una quarantina di denunce a piede libero per diversi reati. «Degni di nota» in particolare i furti ai danni degli spacciatori locali, appunto, ai quali la banda rubava la droga per poi rivederla: un esempio perfetto dell’espressione «giocare con il fuoco». Completavano il quadro le accuse di tentata rapina, estorsione, contravvenzione e infrazione alla legge sugli stupefacenti, danneggiamento, violazione di domicilio e atti sessuali con minori. Il punto di riferimento della gang, un venticinquenne, è stato condannato lo scorso marzo a tre anni e nove mesi di carcere.

Quattro mesi dopo sono scattati altri cinque arresti, questa volta nel Luganese. Protagonista un gruppo di giovani e giovanissimi che esibivano sulle reti sociali il loro stile di vita: vestiti firmati, droga, tirapugni, pistole, grosse macchine, soldi. Sono finiti nei guai per spaccio, minacce e altri reati. Le manette sono scattate quando quattro di loro si sono presentati a casa di un amico minacciando suo padre con una pistola softair.

Parlano i numeri

La preoccupazione per il genere di fatti che abbiamo citato sembra trovare fondamento nelle statistiche. Per quanto riguarda le violazioni della legge sugli stupefacenti da parte di minorenni, ad esempio, nel 2019 ci sono stati 459 casi, ben oltre la media dei 269 registrata dal 2010 al 2018 (non abbiamo ancora a disposizione i dati parziali del 2020).

L’unica consolazione, se così possiamo dire, è che il numero complessivo di procedimenti a carico degli under diciotto l’anno scorso si è fermato a quota 1.101 contro i circa 1.200 dell’anno precedente, ma è comunque sopra la media dei 964 del periodo 2010-2018. A preoccupare le autorità giudiziarie è in particolare l’aumento di reati violenti legati a risse o litigi, come quello di Pregassona: il numero di procedimenti per i reati contro l’integrità personale, l’anno scorso, è salito a quota 124 procedimenti. Segno che qualcosa negli ultimi anni è cambiato. Evidentemente non in meglio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata