Due persone sono finite in manette mercoledì scorso con le accuse di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota congiunta, spiegando che gli arresti sono arrivati nell’ambito di un inchiesta svolta in collaborazione con i Servizi Antidroga della Polizia Città di Bellinzona, la Polizia comunale di Biasca, la Polizia Intercomunale del Piano e la Polizia comunale di Minusio. I due soggetti finiti in manette sono un 31.enne albanese residente in Albania e una 39.enne svizzera residente nel Locarnese. Le autorità hanno inoltre sequestrato 200 grammi di cocaina e diverse migliaia di franchi. Come detto, le ipotesi di reato nei confronti dei due sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.