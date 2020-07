Da anni sono una presenza fissa nei cieli, seppur a quote più basse degli aerei, i loro “cugini” più grandi. In volo per trasportare pacchi, per scattare fotografie mozzafiato dall’alto oppure semplicemente per divertimento, i droni sono diventati una presenza fissa anche in Ticino. Il loro utilizzo presenta però anche dei problemi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con il traffico aereo tradizionale. Basti pensare alla collisione, fortunatamente senza conseguenze, avvenuta nel maggio del 2018 tra uno di questi velivoli, e un elicottero nei pressi della diga della Verzasca. Episodi simili sono stati registrati su tutto il continente e per questo l’Unione europea ha deciso per un cambio di regolamentazione che, ça va sans dire, riguardano anche il nostro Paese. Dal gennaio prossimo,...