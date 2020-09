Le cifre presentate oggi non sorprendono la politica. Che inizia a tracciare la rotta verso il futuro. Il PS, ci spiega la copresidente Laura Riget, rilancia la proposta di sospendere la riduzione del coefficiente cantonale di imposta. «Si tratterebbe di una norma transitoria da mantenere in vigore per il periodo necessario di qualche anno. Inoltre, proponiamo di sospendere anche il freno al disavanzo, consentendo quindi un maggior intervento da parte dello Stato, in modo da scongiurare dei tagli che colpirebbero particolarmente le fasce più deboli della popolazione». Inoltre, conclude, «bisognerà anche chiarire se questo risultato sia dovuto solo alla pandemia di coronavirus oppure si vi è un concorso di scelte politiche sbagliate nel corso degli ultimi anni».

La proposta riguardante il moltiplicatore...