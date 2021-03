C’è preoccupazione per la stagione turistica

Pandemia

In seguito agli allentamenti proposti da Berna, restano ancora molte incognite per il settore: Ticino Turismo si rivolge all’Associazione dei comuni ticinesi affinché gli enti locali facilitino la messa a disposizione del suolo pubblico a favore degli esercenti e dei commercianti in difficoltà