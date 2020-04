Sono passati esattamente due mesi dal primo caso positivo al coronavirus registrato in Ticino e, di riflesso, in Svizzera. Era il 25 febbraio quando il medico cantonale Giorgio Merlani confermava la positività di un 70.enne , infettatosi a Milano. Da quel giorno i contagi nel nostro cantone sono aumentati fino a toccare quota 3.121. Quel che è certo, è che da lì a poco quell’annuncio avrebbe cambiato il nostro modo di vivere.

La cronologia

Sembra ieri quando la voce di Merlani annuncia la positività del primo caso ticinese. Nella vicina Lombardia il «virus cinese» inizia a fare molta paura. Tre giorni dopo, il 28 febbraio, il Consiglio federale definisce «particolare» la situazione in Svizzera, vietando tutte le manifestazioni con più di 1.000 persone. In Ticino, di conseguenza vengono annullati i carnevali e diverse manifestazioni sportive. L’8 marzo la Lombardia e altre 14 province del Nord vengono dichiarate «zona arancione». Il Consiglio di Stato riorganizza in parte alcune strutture sanitarie. La situazione evolve sempre più rapidamente: il giorno dopo tutta l’Italia diventa «zona protetta».

Il 10 marzo viene registrato il primo decesso legato al coronavirus in Ticino. È il terzo caso in Svizzera. Il Ticino è il cantone più colpito, tanto che l’11 marzo viene dichiarato lo stato di necessità. Due giorni dopo viene decisa la chiusura delle scuole e il 14 dello stesso mese il Consiglio di Stato fa capo alla «finestra di crisi» e annuncia delle restrizioni per l’economia privata. Il virus, però, continua a colpire duro e il 16 marzo il Consiglio federale proclama la «situazione straordinaria» ai sensi della Legge sulle epidemie e decreta lo stop ad alcune attività economiche. Viene mobilitato l’esercito, per quello che è lo spiegamento di forze più importante dalla Seconda guerra mondiale.

Le misure restrittive si rivelano efficaci e il 6 aprile Merlani spiega che «un picco artificioso è stato superato». La situazione migliora anche a livello nazionale e il 17 aprile il Consiglio federale annuncia un «ritorno alla normalità» in tre tappe, con degli allentamenti già a partire dal 27 aprile e l’ipotesi di una riapertura delle scuole dell’obbligo l’11 maggio. Martedì il Consiglio di Stato chiede (e ottiene il giorno seguente) l’ultima finestra di crisi in modo da mantenere alcune restrizioni alle attività economiche per un’altra settimana. A partire dal 3 maggio anche il Ticino si allineerà al resto della Svizzera.

