Ripartenza bagnata, ripartenza fortunata. Se lo augurano le diverse attività professionali in Ticino che oggi, lunedì, hanno potuto tornare ad accogliere la clientela. Da nord a sud, nel cantone era tanta la voglia di rimettersi al lavoro dopo oltre un mese di stop forzato. Già, ma come ha risposto l’utenza? Noi abbiamo fatto un giro nel Luganese per tastare il polso a parrucchieri, centri del fai da te e ancora fiorai. E, naturalmente, per verificare le misure igieniche adottate, tra mascherine, controlli della temperatura e spazi rimodellati. All’esterno della Brico di Pregassona, attorno alle 9 c’era la fila. Sotto una leggera pioggia molti appassionati di bricolage e giardinaggio hanno atteso pazientemente il proprio turno, regolato all’entrata da un collaboratore che invitava a indossare guanti monouso o a disinfettarsi le mani. «Dove trovo le sementi?» la domanda che andava per la maggiore, in particolare tra gli over 65. L’impressione, osservando la clientela presente al centro di Pregassona, è che proprio la popolazione di una certa età abbia approfittato per prima della riapertura del settore del fai da te.