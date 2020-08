Circa 200 motociclisti si sono riuniti questa mattina sul passo del San Gottardo dando voce alla loro insoddisfazione per i possibili nuovi limiti di rumore. Molti centauri hanno posato i loro caschi a terra in silenzioso dissenso. L’azione è stata indetta dal gruppo Fighter Friends attraverso le reti sociali. Già una settimana fa, 200-300 motociclisti si erano riuniti davanti a Palazzo federale, a Berna, per lo stesso motivo. Il malumore è dovuto soprattutto a due iniziative parlamentari che la consigliera nazionale Gabriela Suter (PS/AG) ha inoltrato nella sessione di giugno delle Camere federali. Da un lato essa chiede basi legali per l’impiego di radar anti-rumore, dall’altro un divieto assoluto per motociclette che emettono oltre 95 decibel.