Una direzione a otto per affiancare Laura Riget e Fabrizio Sirica. Anzi no, fermi tutti! Sarà nove. Poco meno di quattro mesi dopo il Congresso che ha scelto la via della copresidenza, nel corso del Comitato cantonale tenutosi questa sera a Giubiasco il Partito socialista ha completato il suo organico al vertice, eleggendo una direzione quasi completamente rinnovata rispetto a quella precedente. Il tutto non senza qualche scaramuccia al momento della designazione della vicepresidenza, culminata con un colpo di scena inaspettato ma dal significato politico non indifferente.

Ma andiamo con ordine. Su sette nomi tutti erano d'accordo. Antonia Boschetti, Federica Caggia, Igor Cima, Danilo Forini, Martina Malacrida, Nathalie Tami e Carlo Zoppi sono stati eletti in direzione senza patemi d'animo e per acclamazione. Il discorso si è invece infiammano sulla vicepresidenza. Il nome proposto dalla direzione era quello di Evaristo Roncelli - già rivale, insieme a Simona Buri, nella corsa alla copresidenza - ma a sparigliare le carte in tavola ci ha pensato l'autocandidatura di Adriano Venuti, il quale auspicava una vicepresidenza a due in base agli statuti del partito.

Come detto, i presenti in sala hanno molto dibattuto sulla questione, con la stessa Laura Riget che ha rimarcato «l'assenza di una collaborazione costruttiva» con Venuti e sulla necessità di avere una «squadra coesa» e, beninteso, con una vicepresidenza unica. Dal canto suo anche Fabrizio Sirica ha ribadito più volte che «non si può dare spazio in lista a tutti quelli che si impuntano». Et voilà, la polemica interna è servita. A riprova del fatto che la linea della presidenza non è stata condivisa all'unanimità c'è stato l’endorsement a favore del municipale di Massagno giunto dalla deputata ed ex presidente cantonale Anna Biscossa, che ha invitato a considerare il suo nome almeno per la direzione «perché è una persona che non possiamo perdere».

Al momento del voto la linea difesa a spada tratta dai due copresidenti - che hanno nuovamente chiesto la stessa fiducia accordata loro quattro mesi fa - non è passata e con 30 voti (ne servivano 28 per la maggioranza assoluta) Venuti è riuscito a spuntarla e affiancherà dunque l'altro vicepresidente Evaristo Roncelli (40 voti). La domanda che in molti si pongono ora in casa socialista è come sarà questa convivenza, se non «indesiderata», almeno un po’ forzata.

Prima del voto

Prima della votazione, c’è stato uno spazio dedicato al discorso dei due copresidenti. Dal canto suo, Laura Riget ha posta l’accento sulla necessità di lanciare i progetti rimasti un po’ congelati durante la pandemia. Dopo la fine dell’emergenza, le ha fatto eco Fabrizio Sirica, il partito si è attivato con un pacchetto di proposte denominato la risposta sociale, in particolare a favore dei meno abbienti e degli «invisibili». Un aspetto negativo, ha rimarcato, «è il fatto che molte proposte sono rimaste un semplice stimolo al Governo, libero di decidere se considerarle o meno».

Detto del periodo di pandemia e del recente ritorno alla nuova normalità, Riget ha gettato uno sguardo anche al futuro e agli «insegnamenti da trarre» da questa crisi, ovvero «rafforzare il sistema sanitario, istituire un reddito di base e rendere l’economia meno dipendente dall’estero». Obiettivi, ha concluso, «non da soli ma insieme a una direzione e una vicepresidenza».

