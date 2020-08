(Aggiornato alle 15.07) Scatta l’allerta idro-geologica in Ticino. A causa delle piogge intense previste da oggi alle 20 fino a domenica alle 18, in particolare in Vallemaggia, Bellinzonese, Valle di Blenio, Valle Leventina, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Riviera, Valle Verzasca e Basso Moesano, la Polizia cantonale, su indicazione dei servizi del Dipartimento del territorio, invita la popolazione a utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario, non sostare su ponti o in prossimità di corsi d'acqua, prestare attenzione ai sottopassi, a zone di possibile accumulo di acque e a ruscellamenti di acqua dai versanti e tenere presente il pericolo di scoscendimenti e caduta alberi lungo le vie di comunicazione.