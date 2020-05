E anche quest’anno si va in colonia! A rallegrarsene, dopo il periodo di confinamento, saranno sia i bambini sia i loro genitori, soprattutto se presi dal lavoro. Dal 6 giugno queste attività saranno di nuovo consentite, a condizione che vi sia un piano di protezione e che bimbi e adolescenti trascorrano le giornate possibilmente in gruppi «a composizione stabile». I campi di vacanze, ha deciso il Governo, potranno accogliere fino a 300 partecipanti e gli organizzatori dovranno tenere un elenco delle presenze.

In Ticino, l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, che sussidia colonie residenziali, preparerà, assieme al medico cantonale, un piano di protezione che sarà a disposizione anche per le colonie diurne. «Noi siamo pronti. Abbiamo già abbozzato il documento,...