È Boris Bignasca il nuovo capogruppo della Lega dei Ticinesi in Gran Consiglio. Lo hanno deciso questa sera i deputati del Movimento di via Monte Boglia nel corso della riunione di gruppo in vista della sessione parlamentare che si aprirà lunedì al Mercato Coperto di Mendrisio. Questa scelta, lo ricordiamo, si è resa necessaria dopo il passo indietro di Michele Foletti lo scorso dicembre. Nel motivare la sua decisione, il diretto interessato aveva spiegato di essere stato sfiduciato da un’ampia maggioranza del proprio gruppo che non è d’accordo con la sua linea sul preventivo. Il rapporto favorevole della Commissione gestione e finanze era stato firmato da tutti i partiti di Governo e dai leghisti Foletti e Michele Guerra, ma non dallo stesso Bignasca, il quale aveva legato l’approvazione del preventivo all’accettazione degli emendamenti da lui presentati che chiedono interventi più incisivi alla spesa. Sabrina Aldi sarà la vice capogruppo mentre Foletti resterà in Gestione.