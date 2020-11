«Sì, abbiamo assistito a un marcato aumento. A Natale dello scorso anno abbiamo smistato circa ottocentomila pacchi. Lo scorso mese di aprile, in piena pandemia, il carico di lavoro è stato lo stesso. A ottobre abbiamo smistato cinquantamila pacchi in più rispetto a Natale 2019 e questo mese ben centomila. L’aumento stimato per questo Natale e dovuto alla pandemia e al commercio online è di centomila pacchi. In pratica è come se quest’anno avessimo avuto quattro natali».