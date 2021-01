Riapertura in tempi brevi oppure chiusura totale come in primavera; risarcimento a fondo perso; abbassamento sensibile della soglia per cui si ha diritto agli aiuti previsti dai casi di rigore; riattivazione dei crediti COVID a tasso 0; ILR per tutti al 100%; diritto agli aiuti e risarcimenti anche per le Startup; proroghe su AVS e oneri sociali con rinuncia a interessi mora; IVA di favore per quando si potrà ripartire; piani di sostegno per tutti coloro che si ritroveranno in disoccupazione. Sono queste le richieste che GastroTicino rivolge alle autorità in vista delle prossime comunicazioni a livello federale e cantonale. Non ci si aspetta un Piano Marshall, ha poi precisato il presidente dell’associazione mantello dei ristoratori ticinesi Massimo Suter. Però «temiamo che le chiusure continuino anche oltre il 22 gennaio», il che metterebbe ulteriormente in difficoltà gli esercenti. «Queste ristrettezze economiche potrebbero spingere alcuni a pensare di reagire in maniera dura e plateale, sconfinando oltre la legalità», aggiunge il presidente ribadendo un punto già toccato anche nel comunicato odierno in cui viene lanciato un appello alla calma invitando i soci ad astenersi da azioni illegali, come blocchi stradali o aperture clandestine dei propri locali. «Vorremmo evitarlo sia per i singoli ristoratori sia per l’intera categoria. La linea tra la ragione e il torto è sottile e non vorremmo attraversarla». «Quello che chiediamo agli associati - conclude infine Suter - non è di andare in piazza, ma di scaricare e firmare la lettera da inviare a Berna e questo vale non solo per i 20 mila esercenti, ma anche per il personale».