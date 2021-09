L’annuncio del Consiglio federale di estendere l’obbligo del certificato COVID ha provocato, come prevedibile, un’impennata delle iscrizioni per la vaccinazione. Nella sola giornata di mercoledì, in Ticino si sono annunciati in 757 e oggi si sono aggiunte più di 450 persone. «Considerando che in media registriamo 250 nuove iscrizioni giornaliere, la decisione di Berna ha senz’altro dato un’accelerata, spingendo chi ancora tentennava a prenotare la vaccinazione», commenta Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. Chi prenota in questi giorni - ricorda - può contare su un ampio ventaglio di possibilità, anche se per ottenere il certificato servirà comunque pazientare almeno quattro settimane: «A Giubiasco ci sono appuntamenti liberi già da domani, inoltre,...