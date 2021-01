Glauco Martinetti dal 1. gennaio è il direttore generale dell’Ente ospedaliero cantonale, un’azienda che conta quasi 6.000 collaboratori. Lo abbiamo intervistato guardando al presente, alle sfide future dell’EOC, ma anche al suo percorso di manager che è passato dal settore privato a quello pubblico.

Dal 1. gennaio è direttore generale dell’Ente ospedaliero cantonale. Quali sono state le priorità nel primo mese?

«L’entrata in un mondo complesso, ma altrettanto affascinante, quale quello sanitario impone una umiltà di base necessaria per ascoltare, conoscere e capire questa nuova dimensione. Non parlerei quindi di priorità ma di un modus operandi necessario. Le prime settimane sono comunque trascorse velocemente nella conoscenza dei collaboratori più vicini, nell’ iniziare a prendere visione...