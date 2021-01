È iniziato in mattinata il processo in Appello a carico dell’ex funzionario del DSS condannato in primo grado per un episodio di coazione sessuale ai danni di una giovane nel 2004 e prosciolto per diversi altri episodi (alcuni per prescrizione). A differenza di due anni fa l’uomo, oggi in pensione, dovrà rispondere delle accuse di coazione sessuale e violenza carnale solo nei confronti di una presunta vittima. Altre due donne hanno infatti rinunciato ad appellarsi contro la sentenza di primo grado (in cui l’ex funzionario era stato prosciolto dalle accuse nei loro riguardi). Oggi a Locarno l’imputato intende provare la sua innocenza riguardo a tutti gli episodi contestatigli, mentre la procuratrice pubblica Chiara Borelli la sua totale colpevolezza.

La presidente della Corte d’appello e revisione penale Giovanna Roggero-Will sta procedendo all’interrogatorio dell’imputato. L’ipotesi accusatoria è che tutta la relazione fra l’imputato e la giovane sia stata un atto coercitivo e che tutto il sesso sia stato da lui imposto tramite delle pressioni psicologiche, in particolare lasciando intravvedere che avrebbe tentato il suicidio nel caso la donna non l’avesse accontentato. L’ex funzionario – che in una e-mail si è definito «libertino» – sostiene invece che, malgrado la differenza d’età (nel 2004 lui era sui 45 anni, lei appena maggiorenne), il loro sia stato un rapporto paritario. Sarà su questo che la CARP dovrà sentenziare: le versioni della donna e dell’imputato differiscono infatti fortemente. A mo’ di esempio, in relazione all’unico episodio per cui l’uomo è stato condannato in prima istanza: la donna ha affermato di essere stata costretta a praticargli un rapporto orale perché lui le aveva detto che altrimenti si sarebbe strappato i punti ai polsi, figlio di un recente tentativo di suicidio. L’uomo invece afferma che nell’occasione si siano solo trovati in un parco a parlare: «Non le ho chiesto di fare sesso in quell’occasione, non era fra le mie esigenze primarie».

Terminato l’interrogatorio all’uomo, la giudice Giovanna Roggero-Will ha chiesto alla presunta vittima, presente in aula, se se la sentisse di rispondere a un paio di domande riguardo all’episodio già citato della minaccia di strapparsi i polsi. «Non ho niente da nascondere», ha risposto la donna. E, con voce vieppiù rotta per l’emozione ha raccontato: «Mi ha chiesto di seguirlo a casa di sua madre, che non c’era. I segni ai suoi polsi erano evidenti, non c’era modo di non vederli. Mi ha accusato di essere la causa del suo tentativo di suicidio, di averlo fatto stare malissimo, e mi ha detto che se non fossi tornata con lui avrebbe portato a termine il tentativo. Ha anche fatto il gesto di prendere i punti e strapparli. Avevo una paura enorme di quello che lui potesse fare e quindi ho ceduto alle sue richieste». Del rapporto completo, ha fatto notare Roggero-Will, la donna non ha sempre parlato: «Vero, me ne sono accorta rileggendo gli atti - ha risposto lei. - Ma preciso che se non ne ho parlato non è perché non è avvenuto, ma perché c’erano talmente tante cose da dire con non mi ci sono soffermata».

La presunta vittima ha anche raccontato come si è sentita quando ha saputo che l’ex funzionario aveva provato a togliersi la vita: «Mi sono sentita sconvolta, annientata. Avevo già il terrore che lo potesse fare. Mi sono sentita in colpa nel modo più assoluto, mi sentivo responsabile. La minaccia c’era già, avevo provato ad allontanarmi da lui e ha provato davvero a togliersi la vita».

Come noto il caso ha fatto molto discutere nel cantone, la politica in particolare, arrivando vicini alla formazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta per valutare a livello amministrativo cosa sia andato storto (la giovane aveva già segnalato ai tempi la sua situazione di disagio a un alto funzionario, il quale si era limitato a stendere un rapporto e a mettere in panchina per un po’ l’imputato). Discussioni che, a detta dell’imputato, hanno avuto conseguenze sulla sua vita negli ultimi anni: «Vista la situazione creatasi la mia vita è stata stravolta. Tramite telefonate e messaggi anonimi sono stato aggredito, insultato, perseguitato. Sono stati anni molto difficili, in cui ho vissuto un po’ da recluso e ho perso quasi tutta la mia cerchia relazionale».

