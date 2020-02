Come già accaduto a fine gennaio, quando ancora il coronavirus era ben lontano dalle frontiere ticinesi, anche negli scorsi giorni le farmacie hanno visto esaurirsi le loro scorte di mascherine protettive. A influire sul nuovo «assalto» sono sicuramente stati i recenti contagi da coronavirus registrati in Nord Italia. E la situazione è destinata a un ulteriore peggioramento in seguito all’annuncio di ieri da parte delle autorità cantonali.

Quel che è certo è che trovare una confezione di mascherine alle nostre latitudini è diventato praticamente impossibile. «Non ne abbiamo più», ci conferma Francesca Bressan, titolare della Farmacia Malcantonese a Ponte Tresa. «Problemi con i rifornimenti ce ne sono stati da inizio gennaio, poi qualcosa a singhiozzo ci è arrivato. Date di consegna certe ancora non ce ne sono». La penuria di questo tipo di prodotto ha però creato problemi anche alle stesse farmacie: «Il Cantone ci consiglia di tenere uno stock di 350-360 mascherine per il personale, ma ora come ora è impossibile. Vorrà dire che quando mi arriveranno le metterò da parte, invece che destinarle alla vendita». Qualcuno si è addirittura rivolto ai negozi «Do It» per l’acquisto di protezioni normalmente usate nel settore delle costruzioni.

Negli ultimi giorni sono pure andati a ruba i disinfettanti per le mani: «Ieri nove clienti su dieci lo chiedevano. E ora pure questi sono mancanti» conclude Bressan.

Arrivano a singhiozzo

«La scorsa settimana ho venduto trecento mascherine», ci spiega un altro farmacista del Luganese. «Ho dovuto ordinarne di nuove, di tipo avvolgente, ma qualche giorno fa il fornitore a cui mi sono rivolto mi ha fatto sapere di averle esaurite». Di nuove ne arriveranno ma bisognerà attendere «non meno di dieci-quindici giorni». Restiamo in farmacia per poco meno di cinque minuti e nel frattempo entrano ben due clienti che le vogliono acquistare. Nulla da fare. La penuria di mascherine non ha toccato solo il Sottoceneri. Anche una farmacia della Valle di Blenio ha esaurito tutte le scorte.

Daniele Graziano, CEO di Unione farmaceutica distribuzione di Barbengo, ovvero il principale distributore in Ticino, conferma quanto spiegatoci dai vari farmacisti: «Come le farmacie, anche noi siano rimasti senza mascherine: da un paio di settimane i rifornimenti sono a singhiozzo. Siamo in contatto con i fornitori e ci indicano un periodo di tre-quattro settimane prime della ripresa delle forniture. Recentemente c’è stato un aumento delle ordinazioni anche dalla Svizzera interna».

Servono agli addetti ai lavori

Come già ribaditoci dal medico cantonale Giorgio Merlani, «questa corsa alle mascherine rischia di creare delle difficoltà alle strutture sanitarie che faticano ora a reperirle». Gli operatori sanitari ne necessitano quotidianamente per il loro lavoro. Per questo motivo, nel corso della conferenza stampa di lunedì, Alain Berset ha presentato una serie di misure supplementari, tra cui il rifornimento di mascherine, da parte della Confederazione, a ospedali e medici del nostro cantone».

Oltre confine

La problematica tocca ovviamente anche l’Italia e per questo motivo il professore Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e consigliere del ministro italiano della Salute, Roberto Speranza, ha voluto precisare in conferenza stampa che «le mascherine alle persone sane non servono. Servono per proteggere le persone malate e servono per proteggere il personale sanitario». «Quelle di garza che vanno a ruba - ha precisato - servono come misura di precauzione. Quelle sofisticate, che hanno dei filtri, servono a proteggere gli operatori sanitari».

