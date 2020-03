È morto Attilio Bignasca, classe 1943, rieletto un anno fa in Gran Consiglio. Causa malattia, non era mai entrato in carica. Bignasca, imprenditore e titolare della A+G Bignasca, è stato leghista della prima ora al fianco del fratello Giuliano. Per la Lega dei ticinesi ha rivestito diverse cariche, quella di consigliere comunale, ma soprattutto di grancosigliere di lungo corso. Eletto la prima volta nel 1991, nel 2002 è stato presidente del Gran Consiglio. Dal 2003 al 2009 è stato deputato al Consiglio nazionale. A livello ticinese è pure stato membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale.