Una crisi sanitaria innanzitutto, ma sicuramente anche una crisi economica e sociale. Sono molti i problemi sorti nell’affrontare l’emergenza coronavirus in Ticino, così come nel resto del mondo. Non c’è settore che in questi giorni non si trovi confrontato con grandi sfide. Tra questi anche una serie di professioni la cui mancanza potrebbe avere conseguenze sia sanitarie che economiche e sociali. Stiamo parlando delle collaboratrici domestiche, o delle cosiddette badanti. Una figura sempre più presente nel nostro cantone e spesso di grande aiuto proprio per quelle persone che in questo periodo sono più a rischio, ovvero gli anziani. In un’analisi dell’Ufficio cantonale di statistica del 2015, emergeva che nella fascia d’età tra i 70 e i 79 anni, la percentuale di persone che facevano ricorso...