I media e le istituzioni dovrebbero cambiare la modalità con cui comunicano al pubblico il bollettino quotidiano sulla COVID? Sì, no, forse. La domanda è di stretta attualità dal momento che con la variante Omicron il concetto di contagio è mutato, così come il contesto e il profilo dei malati e dei ricoverati. Quindi, perché non modificare anche il metodo con cui vengono divulgati i dati per scongiurare allarmismi e male interpretazioni? Alcuni esperti hanno già avanzato la proposta di modificare questa modalità di gestione perché, riassumendo il pensiero comune, «allo stato attuale riportare il totale dei positivi giornalieri, senza una chiara distinzione tra asintomatici, sintomatici e ricoverati, non ha senso se non a mettere ansia alle persone». Piuttosto, gli addetti ai lavori ritengono...