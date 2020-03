John Gaffuri, nella struttura che lei dirige è stato registrato un caso di un anziano positivo al coronavirus. Come si agisce in questi casi?

«La positività è emersa nello scorso fine settimana. Una volta gestita la situazione specifica, il team di conduzione con la direttrice sanitaria dottoressa Paola Borella, medico caposervizio dell’EOC, ha elaborato delle misure volte a rafforzare il presidio medico. Dall’anno scorso la direzione sanitaria è gestita in collaborazione con l’Ospedale Regionale di Mendrisio, dal quale riceviamo sostegno e supporto. In aggiunta abbiamo costituito un reparto specifico in grado di accogliere eventuali altri casi positivi, isolandoli dagli altri ospiti. Altrettanto importante è la comunicazione ai residenti, ai loro familiari e ai collaboratori. Incontri a piccoli...