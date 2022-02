Manca poco più di un anno alle prossime elezioni cantonali ma le prime discussioni non mancano, soprattutto tra le forze progressiste. A fine dicembre, a smuovere le acque ci aveva pensato la consigliera nazionale ecologista Greta Gysin. Intervenuta a «Detto tra noi» su Teleticino aveva risposto così a una sua eventuale candidatura per il Consiglio di Stato: «Ne stiamo discutendo e sto facendo le mie riflessioni». Troppo presto, dunque, per dire se sarà della partita e su che lista (insieme al PS o unitaria), ma in tempo zero Amalia Mirante - già due volte candidata PS al Governo - aveva replicato in un post su Facebook riassumibile con «il seggio del Partito socialista deve rimanere al Partito socialista». E mercoledì la stessa economista, sempre su Teleticino, ha messo in chiaro che lei,...