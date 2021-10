È referendum sul pareggio dei conti tramite il contenimento della spesa. Lo ha annunciato il sindacato VPOD, che ha deciso di guidare l’offensiva dopo la rinuncia di PS e Verdi a fare da capofila nella raccolta firme. Il referendum riguarda il decreto scaturito dall’approvazione parlamentare, lo scorso 19 ottobre, dell’iniziativa di Sergio Morisoli (UDC). Martedì 2 novembre alle 18 la VPOD creerà il comitato referendario nel corso di una riunione via Zoom. Il segretario della VPOD, Raoul Ghisletta, invita «tutte le associazioni, i sindacati e i partiti interessati» a farne parte. Come ricorderete, in Parlamento l’iniziativa era stata resa meno rigida da un emendamento del PLR che proponeva di agire «prioritariamente» e non «esclusivamente» sulla spesa per arrivare al pareggio entro il 2025. Per la VPOD, «a passare alla cassa per colmare i buchi milionari lasciati dagli sgravi fiscali degli ultimi 25 anni saranno nuovamente gli utenti e il personale delle strutture sociosanitarie, gli enti universitari, la scuola e i servizi cantonali per la popolazione».