Riavvolgiamo il nastro. È il febbraio del 2003 e Jay-Z, in Excuse Me Miss, veste i panni del professore di francese. In quel momento, grazie al rapper dei rapper milioni di americani scoprono come si pronuncia veramente Cristal. Musica e bollicine, già. Mischiate a tanto, tantissimo lusso. Poco dopo, lo stesso Jay-Z – al secolo Shawn Corey Carter – boicotterà le bottiglie prodotte dalla Louis Roederer. Complice un’intervista concessa all’Economist dall’amministratore delegato del marchio. Dalla quale traspare un certo fastidio verso il mondo hip hop. Il vecchio Jay le boicotterà per abbracciare un altro marchio, Armand de Brignac, registrato dai successori della famiglia Cattier (attiva nello champagne dal 1763) e promosso attraverso il videoclip di Show Me What You Got. Come d’incanto, la...