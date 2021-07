Insomma, non sembra proprio esserci pace per la produzione agricola e viticola ticinese. Il 2021 si conferma un annus horribilis per la categoria: tra marzo e aprile agricoltori e viticoltori avevano dovuto fare i conti con temperature estive, siccità, vento e gelo. Vere e proprie giornate di passione, che hanno avuto ripercussioni negative, anche a livello finanziario, non indifferenti. A distanza di qualche mese, ecco che pioggia e grandine hanno letteralmente devastato diverse coltivazioni specialmente nel Bellinzonese, intorno a Camorino. Basti infatti pensare che i chicchi caduti al suolo in Ticino hanno raggiunto i 5 centimetri di diametro. In base alla nuova climatologia della grandine, si legge in un recente tweet di MeteoSvizzera, chicchi così grandi cadono mediamente ogni 10 anni e localmente ogni 20 anni.