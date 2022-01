Era prevedibile. E così è stato. Il dibattito sui conti cantonali, iniziato ieri e che si chiuderà probabilmente questa sera, ha spaccato in due il plenum del Gran Consiglio: da una parte c’è la maggioranza (PLR, Lega e PPD) ad approvare il Preventivo 2022 con qualche critica all’Esecutivo, e dall’altra c’è la minoranza (PS e Verdi) a chiedere un deciso cambio di rotta nella gestione delle finanze dello Stato. Insomma, gli equilibri presenti in Commissione gestione e finanze non sono cambiati di una virgola: a farla da padrone è il duello destra-sinistra. Senza dimenticare l’altro duello: quello tra il Legislativo e l’Esecutivo, accusato dallo stesso Parlamento di non aver presentato misure di rientro immediate e incisive.

Quando agire?«Non abbiamo avanzato proposte di risanamento perché questo...