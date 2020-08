In questa estate a metà, fra la voglia di vacanze e l’apprensione per il virus, a Locarno i commerci, la ristorazione ed il settore dell’albergheria non hanno risentito troppo della pandemia. E dell’assenza, soprattutto, delle grandi manifestazioni che da consolidata tradizione rendono la città sul Verbano la destinazione turistica prediletta a Sud delle Alpi da Pasqua ad inizio autunno. Pensiamo, solo per fare due esempi, a Moon&Stars e al Film Festival, che si è sì svolto ma in una versione ibrida che il presidente Marco Solari e i suoi fidati collaboratori sono stati capaci di mettere in piedi adeguandosi intelligentemente alla situazione contingente. La rassegna cinematografica ha dovuto però fare a meno di quegli eventi collaterali (laRotonda su tutti) che la rendono ancora più accattivante...