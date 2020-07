(Aggiornato alle 18.05) «È un giorno molto triste per l’Esercito. La morte di una giovane recluta ci ha toccati profondamente e queste ore sono state davvero molto difficili». Il portavoce delle Forze Armate Stefan Hofer, da noi contattato, ha voluto ribadire la vicinanza ai compagni e ai familiari della giovane recluta della scuola granatieri deceduta questa mattina a Isone. La vittima, stando a quanto riporta la RSI, è un vodese di 21 anni.

Il milite, lo ricordiamo, è deceduto durante una marcia di prestazione, un esercizio abituale del programma d’istruzione dei granatieri. Dopo la partenza suddivisa in sezioni, le reclute hanno assolto individualmente una marcia di 6,5 km su un percorso della piazza d'armi, da effettuarsi con un pacchettaggio leggero da 15 kg. All'arrivo un milite è risultato disperso e, dopo una breve ricerca, è stato ritrovato accanto una strada lungo il percorso. Nonostante gli sforzi di rianimazione intrapresi dai quadri e da un equipaggio della REGA giunto rapidamente sul posto, non è stato possibile rianimare il giovane. Il punto, ci viene spiegato, non era particolarmente difficoltoso e il ragazzo era fisicamente in forma. Le reclute stavano svolgendo la loro seconda settimana di istruzione ed esercizi del genere sono all’ordine del giorno per verificare l’idoneità fisica dei militi.

I familiari sono stati informati. Questi ultimi come pure i camerati della persona deceduta vengono assistiti da dei team CARE. Il Comando dell’esercito - si legge in una nota - «esprime le più sentite condoglianze ai familiari della vittima ed è vicino a loro in questo difficile momento». La giustizia militare ha avviato un’inchiesta.

© CdT/Gabriele Putzu

«La scuola dei granatieri richiede uno stato eccellente di forma»

La scuola dei granatieri richiede uno stato eccellente di forma dei candidati, ha indicato il portavoce dell’esercito Stefan Hofer a Keystone-ATS. I criteri di ammissione sono severi: i giovani devono ottenere un minimo di 90 punti alla prova fisica di reclutamento, ovvero un punteggio molto alto, per poter far parte dell’élite dell’esercito. A tutto questo si aggiunge un test attitudinale di due giorni, seguito da una nuova selezione che si protrae nel corso della scuola reclute. I prescelti sono infine sottoposti a esami medici e psicologici.

Otto casi in 35 anni

Escluso l’episodio di oggi, negli ultimi 35 anni sono stati otto i decessi per motivi di salute avvenuti durante le Scuole reclute in Svizzera. La morte più recente riguardava fino ad oggi quella avvenuta nel 2012 ad una recluta per un arresto cardiaco a Bière (VD). Nel 2009, ad Airolo, un milite 19.enne era morto giocando a calcio. Nel 2003 a Birmensdorf (ZH) era invece stata una corsa di 12 minuti a risultare fatale. La meningite ha fatto in totale tre vittime, episodi che hanno reso necessarie cure per tutte le persone entrate in contatto con le vittime. In un caso di vent’anni fa circa 700 persone erano state curate con antibiotici.

Nel 1996 un comandante di compagnia è stato condannato a due anni di prigione con la condizionale per omicidio colposo. Nel 1993 aveva guidato una marcia che aveva portato alla morte di una recluta. In particolare, il comandante aveva obbligato un 20.enne di 113 chili, totalmente sfinito, a continuare la marcia. La dinamica è risultata fatale, anche a causa di un difetto cardiaco emerso solo durante l’autopsia.

Rimane infine misterioso un caso del 1988 ad Aarau: un 19enne ha improvvisante perso conoscenza. Nonostante un intervento immediato, è morto nel giro di pochi minuti.

