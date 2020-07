«È vero, Berna ha capito tardi la crisi ticinese»

«È vero, a Berna non abbiamo capito subito la gravità della crisi legata al coronavirus che il Ticino stava vivendo. E se la pandemia ha colpito con meno forza il resto della Svizzera è stato anche grazie alla buone gestione ticinese». Con queste parole (rigorosamente in italiano) la presidente del Consiglio Nazionale Isabelle Moret, giunta ieri in Ticino per una visita ufficiale assieme all’omologo della Camera Alta, ha voluto ringraziare il nostro cantone per quanto fatto negli scorsi mesi per affrontare il coronavirus. Ma attenzione, ha rimarcato, «ora dobbiamo far sì che questa crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi anche sociale».

A fargli eco anche il presidente del Consiglio degli Stati Hans Stöckli, il quale ha voluto sottolineare che la crisi «non è ancora finita» ed al momento è «difficile sapere quando avremo finalmente battuto questo virus che non conosce frontiere o lingue». Anche Stöckli ha poi voluto ringraziare il Ticino per quanto fatto per il resto del Paese, sottolineando poi che «se una crisi di questo tipo dovesse ripresentarsi sarà importante tenere conto delle differenze regionali», anche perché «non sarebbe più proponibile un isolamento quasi completo simile a quello vissuto tra marzo e aprile».

Federalismo rafforzato

A fare gli onori di casa per la visita dei due presidenti delle Camere federali è stato il presidente del Gran Consiglio ticinese Daniele Caverzasio.

Durante il suo intervento, il primo cittadino del cantone ha voluto anch’esso ribadire «la difficoltà iniziale di far capire a Berna la gravità della situazione vissuta in Ticino». «Ma dopo che il Cantone ha preso delle decisioni anche forti, la situazione è cambiata». In questo senso, ha spiegato Caverzasio, il dialogo con le autorità federali è migliorato e in generale «si è trattato di un bel esercizio dal quale il federalismo svizzero è uscito rafforzato». Il primo cittadino ticinese ha infine voluto ringraziare i due omologhi federali per la visita, ma anche «per aver parlato tutto il giorno in italiano con tutti gli interlocutori incontrati; segno di quanto sia importante per voi il nostro Cantone». E in perfetto stile federalista, Isabelle Moret ha concluso raccontando di un dettaglio importante notato durante la visita a Palazzo delle Orsoline: «Nel vostro parlamento cantonale, così come ha Berna, ho ritrovato la frase: ‘‘Uno per tutti, tutti per uno’».

