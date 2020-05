Ecco come funziona il tracciamento

Da lunedì, quando in Svizzera riapriranno moltissime attività - come scuole dell’obbligo, negozi e locali pubblici -, inizierà una fase delicata: quella del contenimento. L’obiettivo della Confederazione, considerando che estirpare il coronavirus è impossibile almeno finché non ci sarà un vaccino, è tenere sotto controllo la curva dei nuovi contagi. Partendo da un numero molto ridotto (a livello nazionale siamo di gran lunga sotto i 100 casi al giorno) è di nuovo possibile ristabilire il sistema del tracciamento dei contatti. Un po’ come accadeva a inizio marzo, con l’avvicinarsi dell’ondata pandemica. Sono i Cantoni ad avere la responsabilità del tracciamento. In questo modo è possibile agire in maniera capillare su tutto il territorio svizzero. In Ticino è dunque il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ad occuparsi della questione. «Il tracciamento dei contatti è un elemento importante della strategia del contenimento», ci spiega Paolo Bianchi, direttore di divisione e coordinatore DSS. «Dopo la fase di mitigazione dell’epidemia, quella per intenderci del lockdown, i numeri dei nuovi contagi sono scesi in maniera importante a livello svizzero e ticinese. Ecco che quindi si può riproporre il sistema di tracciamento, una delle misure di accompagnamento della riapertura iniziata dopo Pasqua ma che avrà il suo momento più importante e critico lunedì».

Tutto in poche ore

Sì. Ma in cosa consiste, effettivamente, il tracciamento dei contatti? Ancora Bianchi: «Il cosiddetto ‘‘contact tracing’’ permette di contattare le persone risultate positive al test nel giro di poche ore e di invitarle all’autoisolamento. Ma soprattutto si possono ricostruire con l’aiuto di chi è risultato positivo tutti i contatti stretti avuti tornando a ritroso fino a 48 ore prima dell’apparizione dei sintomi. In questo modo chi ha avuto una relazione stretta (a meno di due metri di distanza, per più di 15 minuti e senza protezioni, ndr) con la persona contagiata viene invitato a sua volta a mettersi in quarantena per una decina di giorni. Ciò permette di spezzare in maniera efficace le catene di trasmissione».

Perché solo adesso?

Il sistema di tracciamento, come detto, può essere messo in moto solo se i nuovi contagi giornalieri sono al di sotto di una certa soglia. A livello svizzero si parla di un massimo di 100 positivi in 24 ore: se il numero è più elevato, diventa infatti praticamente impossibile risalire a tutti i contatti. «È sorprendente, al netto del fine settimana, assistere in questi giorni a così pochi nuovi contagi», spiega ancora Paolo Bianchi. «Alcune aperture ci sono state già a metà aprile, penso ai giardinieri, ai selvicoltori e ad alcune industrie. E l’effetto sui nuovi contagi o sulle ospedalizzazioni non si è visto. Le spiegazioni possono essere molte: innanzitutto la maggiore cautela della popolazione nel rapporto con gli altri. Ma sono numeri che permettono un cauto ottimismo. Non bisogna però allentare il rigore e la responsabilità individuale. Le riaperture di lunedì saranno infatti ben più rilevanti».

Il sistema ticinese

Da quando la Confederazione ha paventato la possibilità di tracciare i contatti, il nostro Cantone ha riattivato la cellula «smantellata» dopo la prima fase dell’epidemia, in marzo. «Sono degli operatori formati, specialisti della polizia e della protezione civile (il gruppo «Debriefing»), persone appunto formate per dare delle comunicazioni anche delicate agli interlocutori», racconta il capo divisione. «In Ticino il nucleo è composto da una decina di persone. Ricordo che la Confederazione stima che ogni caso positivo ‘‘incontri’’ a sua volta venti persone in media. Personalmente trovo sia una stima un po’ eccessiva, soprattutto in un periodo in cui il distanziamento sociale è ancora marcato». Come misura di supporto al tracciamento ci sarà inoltre un’app per smartphone che aiuterà la ricerca, l’identificazione e il contatto di chi dovrebbe mettersi in autoisolamento.

La scuola

Lunedì, oltre ai ristoranti e ai bar, riapriranno anche le scuole dell’obbligo. E lì, in quel contesto, il tracciamento dei contatti è una questione che si potrebbe porre in termini diversi. «Le indicazioni della Confederazione devono essere ancora affinate», rileva Bianchi. «Finora sappiamo che, sulla base dell’esperienza fatta e cioè che i bambini non sono troppo toccati dalla malattia, potrebbe non esserci un’indicazione per cui un singolo caso di ragazzo positivo debba provocare la messa in quarantena di tutta la classe. Probabilmente, se si verificasse un focolaio all’interno di una scuola, verrebbero adottate misure di intervento più stringenti. Ad ogni modo la famiglia del bambino o del ragazzo contagiato verrebbe posta in quarantena».

Una applicazione che rispetti la privacy dei cittadini

Perché questa soluzione?

Per contrastare la pandemia le persone contagiose vanno isolate. Quando una persona si ammala vanno rintracciati tutti quelli con cui ha avuto contatto e quindi possibilmente positivi al virus. Un lavoro che si può svolgere tramite applicazioni per smartphone che si basano sulla tecnologia Bluetooth.

Le basi legali

A Berna il Parlamento sta discutendo sulla necessità di ottenere le basi legali necessarie per l’introduzione di un'applicazione per il tracciamento del virus. Gli Stati lunedì e il Nazionale ieri hanno approvato delle mozioni che chiedono tale base legale. In generale si predilige, per tutelare la privacy, l’idea di una raccolta dei dati decentralizzata e un’installazione dell’app su base volontaria. Attualmente i politecnici di Losanna e Zurigo lavorano a un’app che rispetti tali condizioni. E che dovrebbe essere lanciata a metà maggio, come riconfermato dal capo del gruppo di esperti «Epidemiologia digitale» Marcel Salathé in una videoconferenza pubblica con i deputati. Grazie alla collaborazione con Google e Apple, Salathé pensa che sarà possibile usare l’app anche fuori dalla Svizzera.

