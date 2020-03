I pagamenti senza contatto in questo momento sono particolarmente importanti per evitare il rischio di contagio da coronavirus. La Polizia cantonale ha pubblicato sulla piattaforma card-security.ch un nuovo opuscolo informativo contenente vari consigli utili relativi a questa modalità di pagamento. Pagare senza contatto significa fare spese liberamente per importi inferiori ai 40 franchi usando la carta di debito o di credito senza immettere il proprio PIN. Questo metodo di pagamento è già attualmente apprezzato da molte persone. A detta di Mark Witschi, capo della sezione Raccomandazioni di vaccinazione e misure di lotta dell’UFSP, i virus possono sopravvivere a lungo anche sulle banconote. Pagando senza contatto, è possibile limitare il possibile contagio dei virus. In conseguenza di ciò sono meglio protette anche le persone vulnerabili o anziani, le quali dovrebbero uscire di casa solo per effettive necessità.

A cosa devo prestare attenzione quando effettuo pagamenti senza contatto?

La carta da usare per i pagamenti senza contatto la si riconosce dal simbolo delle quattro onde radio ivi raffigurate. Queste carte sono provviste anche di un chip di sicurezza però in caso di furto, il ladro può effettuare numerose piccole transazioni in pochissimo tempo. Per questo è ancora più importante conservare la carta sempre al sicuro e farla bloccare immediatamente in caso di smarrimento o furto. Da ultimo controllare sempre l’importo visualizzato sul display in caso di pagamento.