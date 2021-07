La malattia è una di quelle esperienze che nessuno vorrebbe mai fare. Eppure negli ultimi mesi, quando ad ammalarsi è stato il mondo intero, chi l’aveva già vissuta, o addirittura la stava vivendo in contemporanea, si è ritrovato ad affrontare la situazione con uno spirito diverso. Con maggior consapevolezza del valore della vita, maggiore capacità di adattamento, anche con rabbia a volte, ma sempre, comunque, con tanta forza di volontà per guardare avanti, fiduciosamente, nonostante tutto. Anche nonostante il cancro. Le testimonianze qui raccolte sono forti, incisive, fanno riflettere.

A questo proposito, afferma lo scrittore e medico Andrea Vitali nella sua Prefazione, «in tutti i testi proposti si rintraccia una consapevole chiarezza dell’aver esperito cosa significhi avere per fedele compagna la solitudine dell’isolamento. E ciò fa di coloro che hanno scritto una sorta di avanguardia dalla quale, se ponderiamo le parole messe nero su bianco, possiamo anche trarre qualche insegnamento, pari a una sorta di vaccino, contro quell’altro isolamento con il quale abbiamo dovuto confrontarci». Non solo, questi testi sono il risultato di uno scavo interiore e costituiscono una prova del valore terapeutico della parola. Gabriella Bianchi Micheli, psicoterapeuta specialista in Psiconcologia, lo dice chiaramente nella sua nota conclusiva: «La narrazione aiuta ad andare oltre l’esperienza traumatica stessa, favorisce il lasciar fluire le proprie emozioni per giungere ad accoglierle e accettarle».