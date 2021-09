Ecco dove è possibile vaccinarsi questa settimana

Proseguono le offerte per portare la vaccinazione sempre più vicina alle cittadine e ai cittadini ticinesi. La vaccinazione itinerante, partita lo scorso 1. settembre da Trevano ed arrivata alla sua ventesima tappa, si sposterà questa settimana nel Luganese e nelle Valli del Cantone. Sabato 25 settembre saranno inoltre dieci le farmacie sparse sul territorio ticinese dove sarà possibile vaccinarsi. Nel frattempo il numero delle somministrazioni in Ticino continua a crescere: oltre il 64% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

La vaccinazione itinerante raggiungerà questa settimana alcune località del Luganese e delle Valli del Cantone. Questa offerta senza appuntamento sta riscuotendo un ottimo successo: in 20 tappe sono infatti già oltre 2’700 le somministrazioni avvenute. Ricordiamo che nel mese di ottobre la vaccinazione itinerante ritornerà nelle stesse località per effettuare le seconde dosi.

Anche la vaccinazione in farmacia si è confermata essere una modalità molto apprezzata in Ticino. Sabato 25 settembre saranno dieci le farmacie ticinesi, sparse sul territorio, che offriranno la possibilità di vaccinarsi. Ricordiamo che per vaccinarsi in una di queste farmacie è necessario prendere contatto direttamente per verificare la disponibilità. Il numero di dosi a disposizione è infatti limitato.