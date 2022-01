Attualmente sono più di 7.700 le persone che hanno già prenotato un appuntamento per la propria dose di richiamo, ma il numero di nuove richieste, come nel resto della Svizzera, è in rallentamento. Se questa tendenza dovesse confermarsi anche nel corso dei prossimi giorni, il dispositivo cantonale per i Centri cantonali di vaccinazione verrà progressivamente adattato. Il centro di Biasca è già stato chiuso, mentre questa settimana sarà chiuso quello di Tesserete. Nel mese di febbraio verranno poi chiusi gli altri Centri cantonali ad eccezione di Giubiasco e Lugano. Oltre ai due Centri cantonali rimarranno a disposizione le possibilità di vaccinazione nelle farmacie e negli studi medici.