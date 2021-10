Sabato 9 ottobre saranno nove le farmacie ticinesi, sparse sul territorio, che offriranno la possibilità di vaccinarsi. Per usufruire del servizio in una di queste farmacie è necessario prendere contatto direttamente per verificare la disponibilità. Il numero di dosi a disposizione è infatti limitato.

Continua naturalmente a essere possibile vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco prendendo appuntamento tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Per le persone con 16 o più anni, è inoltre possibile vaccinarsi anche in modalità «walk-in», ovvero senza bisogno di fissare un appuntamento in anticipo. In quest’ultimo caso è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza.