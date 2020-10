Un mini lockdown in Ticino? Per adesso la politica frena

lo scenario

La proposta avanzata dall’MPS di «spegnere l’interruttore per due settimane» non trova il sostegno dei partiti di Governo - Fiorenzo Dadò: «Misura eccessiva e non più giustificata» – Laura Riget: «Decisione che spetta all’Esecutivo sulla base del parere degli esperti»