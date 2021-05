turismo

Il Parlamento europeo propone di far cadere le restrizioni, come la quarantena, per i viaggi tra gli Stati membri dopo la nascita del certificato COVID - Delusi i ticinesi già vaccinati: «Al momento non hanno nessun vantaggio rispetto alle altre persone», spiega il portavoce di Hotelplan Ticino Davide Nettuno con cui abbiamo affrontato anche il tema della discriminazione sollevato dall’OMS